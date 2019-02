Irina Vlah: "Categoric nu accept initiativa MAEIE privind rechemarea ambasadorului RM in Federatia Rusa. Nu voi participa la sedinta Guvernului"

"Categoric nu accept initiativa MAEIE privind rechemarea ambasadorului RM in Federatia Rusa. Evident, acest demers are un singur scop - de a tensiona in ajunul alegerilor relatiile moldo-ruse si de a crea o amenintare fata de Rusia. In calitate de bascan al Gagauziei, membru al guvernului, refuz sa particip la sedinta care va aborda aceasta initiativa scandaloasa a MAEIE", scrie bascanul Gagauzia, Irina Vlah, pe pagina sa de facebook.