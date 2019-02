Istoria celor 4 ani de la ultimele alegeri parlamentare. Ajunsi cu doar 19 mandate in Parlament, PD si-a adunat 40 de fotolii. Au avut loc transferuri pe scena politica si s-a descoperit furtul miliardului - VIDEO

Era 30 noiembrie 2014 cand moldovenii mergeau la vot cu speranta ca vor avea o viata mai buna. Atunci, socialistii au ocupat 25 de fotolii in legislativ, liberal-democrati – 23, 21 de scaune le-au revenit comunistilor, 19 democratilor, iar 13 mandate au ajuns la liberali.



Dupa scrutin, PLDM si PDM, prima coalitie minoritara din istoria Republicii Moldova il voteaza, alaturi de PCRM, pe Chiril Gaburici in functia de premier. Odata cu demisia lui Gaburici, precedata de scandalul diplomei sale de studii...liberal-democrata Natalia Gherman a asigurat interimatul functiei de prim-ministru. Pe 30 iulie 2015, Moldova se alege cu un nou guvern.

Liberal-democratul Valeriu Strelet este noul prim-ministru, votat in parlament. In toamna lui 2015, centrul Chisinaului s-a umplut de protestatari. Se descopera frauda din cele trei banci, asa ca multimea cere intoarcerea banilor furati.



La cateva cartiere distanta, Igor Dodon si Renato Usatii fac front comun impotriva guvernarii. Guvernatorul bancii Nationale, Dorin Dragutanu isi da demisia. Insa nu pentru ca ar fi administrat prost sistemul bancar, ci pentru ca, spune el, a fost supus unor presiuni politice.

In octombrie, Vlad Filat este lipsit de imunitate si retinut, pentru ca ar fi implicat in furtul de la BEM.

Vlad FILAT, LIDER PLDM: “Trebuia ori prin comunicat, ori prin discurs. Toata politica o sa sara in aer astazi...”

Doua saptamani mai tarziu, executivul condus de Valeriu Strelet a fost demis de Parlament, pentru suspiciuni de coruptie.

Valeriu STRELET, FOSTUL PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA: “M-a sunat Plahotniuc, nu i-am raspuns, i-am spus lui Candu sa nu ma sune ca nu am ce vorbi cu el. A inteles ca se va declansa un proces.”

Ion Sturza este candidatul inaintat de presedintele Nicolae Timofti. Parlamentul nu il accepta. Democratii il inainteaza pe Vlad Plahotniuc.

Vlad PLAHOTNIUC, PRIM-VICEPRESEDINTELE PD: “Din 2016 va asteapta doar vesti bune, Moldova va renaste, vom face ordine, in 2016, vom aduce stabilitate. Va multumesc si La multi ani.”

Timofti face un gest, considerat atunci curajos si il respinge. Il accepta, insa, pe Filip, care depune juramantul in taina, aproape de miezul noptii, la Resedinta de Stat.

Nicolae TIMOFTI, PRESEDINTE: “Aş vrea să incep prin a transmite tuturor cetăţenilor Republicii Moldova un apel la calm, spre evitarea violenţelor, care nu vor folosi nimănui. Este important să rămanem spaţiul legal, indiferent de poziţiile politice pe care le avem.”

Intre timp, randurile democratilor se inmultesc din contul liberal-democratilor si a comunistilor. Pentru ca la final de mandat, fractiunea PDM sa isi dubleze numarul de membri.



Miliardul furat e pus pe umerii cetatenilor. Pentru datoria de 13 miliarde de lei dupa furtul secolului, vom plati, de fapt, 21 de miliarde de lei, in 25 de ani.

Octavian ARMASU, MINISTRUL FINANTELOR: ”Pe parcursul a 25 de ani asta ar fi total dobanzile la 7 miliarde lei.”

In vara lui 2016 fostul premier, Vlad Filat este condamnat la 9 ani de inchisoare. In acelasi an expira mandatul presedintelui Nicolae Timofti si au loc alegeri prezidentiale. Pentru prima data dupa 16 ani, seful statului este ales direct de popor, printr-o decizie a Curtii Constitutionale.





In 2017, vara, PD, PSRM si grupul Parlamentar Popular European voteaza sistemul mixt de vot, in timp ce liberal-democratii, liberalii si comunistii parasesc sala de sedinte. Schimbarea sistemului electoral este criticata ulterior de Comisia de la Venetia.

Vladimir VORONIN, LIDER PCRM: "Impotriva poporului, merg naglam obrazam inainte.”

Exact peste un an, in vara lui 2018, Uniunea Europeana suspenda asistenta macrofinanciara pentru tara noastra, din cauza nevalidarii mandatului primarului ales, Andrei Nastase. Iarna este incarcata de numiri in functii si trasferuri dintr-o institutie in alta, facute la initiativa PD.

Sunt numiti trei magistati noi la Curtea Constitutionala - Artur Resetnicov, Raisa Apolschi si Corneliu Gurin. Valentina Buliga devine sefa la Casa Nationala de Asigurari Sociale,Ştefan Creanga, Veaceslav Untila, Octavian Calmic si Eugen Carpov sunt noii directori de la ANRE, iar Marian Lupu - presedinte la Curtea de Conturi.

Marian LUPU, CANDIDAT SELECTAT PENTRU FUNCTIA DE PRESEDINTE AL CURTII DE CONTURI: “Este probabil o coincidenta ca mai multe pozitii au devenit vacante exact in aceasta perioada si atunci cand e vorba de functii vacante, ele trebuie suplinite. - Suplinite cu democrati? - Suplinite cu oameni profesionisti. Este mai putin important care le este crezul politic.”

Parlamentul decide organizarea unui referendum consultativ in ziua alegerilor, pentru a reduce numarul deputatilor. Ultima coalitie a fost formata din PD si membrii Grupului Popular European.