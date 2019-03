Iti doresti o dantura perfecta, dar ideea de a purta un aparat dentar clasic nu iti suride!?

Sachin SACHDEV, stomatolog: "Sistema I-Align, ne permite sa facem mai multe cape, care pacientul le schimba acasa singur, fara a veni la medic lunar. Capele sunt facute din material, termoplastic din PO. Fiecare capa e numerotata, pacientul le schimba la 7, 10 zile acasa."

De mai mult de un an, I Align inlocueste cu succes aparatul dentar classic, oferind rezultate la peste 100 de pacienti deja.

Alina GHILAŞ, pacient: "Este ceva inovativ, de asta si am ales I Align.. Le port de 5 luni si vad efecte e foarte comod estetic imi place mult."

Capele invizibile si detasabile garanteaza pacientilor pe tot parcursul tratamentului, o buna igiena, zero discomfort si zero restrictii in alimentare. Zâmbeşte liber cu I-Align!

*Acest articol este un produs comercial.