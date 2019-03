Iti doresti un zambet de milioane? I-Align by Dr. Sachin este solutia pe care o cautai - VIDEO

I-Align by Dr. Sachin este un aparat dentar revolutionar si invizibil si este cea mai moderna solutie de indreptare a dintilor.

„Multi pacienti sau chiar unii medici considera ca este ireal sa obtii un rezultat bun datorita acestui sistem. Totusi, din experinta proprie va spun ca cu ajutorul I-Align am rezolvat o multime de cazuri extrem de complicate. In 10-12 saptamani deja vedeti schimbari. Iar pacientul este foarte motivat atunci cand vede imbunatatiri.”, a declarat Dr. Sachin Sachdev.

Chiar daca cu ceva timp in urma, sistemul I-Align era folosit doar de maturi, in prezent, dupa mai multe modificari, acest serviciu a devenit disponibil si pentru copii: „Am in calitate de pacienti copii de 9 ani carora le este mult mai comod acest sistem, din simplu considerent ca nu se vad si le este mult mai comod sa manance.”



Sachin Sachdev vine din tara contrastelor si este un specialist foarte bun in ortodontie. Dupa ce a terminat studiile in stomatologie in India, s-a gandit sa urmeze o specializare in acest domeniu si a ales Republica Moldova, unde si-a construit o cariera de succes.