Jasmin, sotia lui Sor: "Acum este acolo unde ii este locul. Ma bucur ca din cele 101 de locuri in Parlament, un loc il ocupa sotul meu. Nu am avut dubii ca va obtine victotie"

Mesajul postat de Jasmin:

„Ieri au avut loc alegerile parlamentare in Republica Moldova, tara si-a ales viitorul pentru urmatorii cativa ani. Sunt fericita si mandra ca un loc din cele 101 ai slujitorilor poporului il va ocupa sotul meu. In ultimele luni de campanie electorala am simtit sustinerea poporului (pentru care spun un mare multumesc fiecaruia!), la drept vorbind, eram sigura de victoria sotului la aceste alegeri.”

Partidul SOR ar intra in urmatorul legislativ cu 7 mandate (uninominale+nationale), dupa procesarea a peste 99% din procesele verbale.

Calculele efectuate dupa procesarea a 100% din procesele verbale procesate (proportional+uninominal):

1. PSRM – 31,36% ⇒ 18 mandate + 17 cicumscriptii = 35 mandate

2. PDM – 23,90% ⇒ 13 mandate + 17 circumscriptii = 30 mandate

3. B.E ACUM – 26,32% ⇒ 14 mandate + 12 circumscriptii = 26 mandate

4. P. Sor – 8,41 ⇒ 5 mandate + 2 circumscriptii = 7 mandate

5. Independenti (circumscriptii) = 3 mandate

Circumscriptii uninominale:

1. Ilan Sor, C.U. 18;

2. Marina Tauber, C.U. 19;

*CU - Circumscriptie Uninominala

Lista candidatilor pe circumscriptia nationala:

1. Ilan Sor;

2. Marina Tauber;

3. Petru Jardan;

4. Maria Albot;

5.Denis Ulanov

6. Reghina Apostolova;

7. Vadim Fotescu.

Ilan Sor a castigat un mandat in Parlament pe circumscriptia uninominala numarul 18 - Orhei.

Condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare de prima instanta, primarul de Orhei a primit certificatul de integritate fara niciun fel de mentiune si s-a inregistrat fara probleme in cursa electorala.

El candideaza pe circumscriptia de la Orhei si este primul pe lista partidului care-i poarta numele. In schimb, in actul lui Victor Bogatico, membru al Partidului Nostru si primarul orasului Rascani, care a depus actele pentru circumscriptia de acolo, este indicat ca acesta este vizat intr-un dosar penal.

Ilan Sor a fost gasit vinovat in dosarul fraudelor de la BEM. O decizie definitiva inca nu exista, iar Sor se plimba in libertate. In februarie curent, dosarul acestuia a fost transferat de la Curtea de Apel Chisinau la cea de la Cahul.