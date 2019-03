Judecatorii din Moldova se tem de cei de la guvernare atunci cand iau decizii, iar intregul sistem de justitie din tara noastra este, in ultimii ani, tot mai dependent de puterea politica. Sunt concluziile Comisiei Internationale a Juristilor - VIDEO

Indendenta judecatorilor s-a redus considerabil in ultimii sapte ani, sustin expertii Comisiei Internationale a Juristilor. Acestia au constat ca magistratii din tara noastra muncesc intr-o stare permanenta de frica.

Massimo FRIGO, CONSILIER JURIDIC PRINCIPAL, PROGRAMUL ICJ PENTRU EUROPA SI ASIA CENTRALA, COMISIA INTERNATIOALA A JURISTILOR: “Am auzit marturii si relatari despre judecatori care deseori traiesc in stare de frica - frica de a-si exprima opinia despre situatia din sistemul judecatoresc si frica de a fi urmariti penal doar pentru pronuntarea unei hotarari contrare dezideratelor procuraturii sau oamenilor de la putere. Sistemul judiciar este vazut unul in care coruptia persista. Noi recomandam un sistem care va diminua influenta puterii politice.”

Expertii sunt ingrijorati ca sedintele de judecata se desfasoara cu usile inchise, in special in cazurile penale de rezonanta si interes public. Acestia au mai constatat si lipsa transparentei in sistemul judecatoresc atunci cand sunt numiti si promovati in functie magistratii. Lacune sunt multe, sustin cei care lucreaza in sistem.

Alexandru TANASE, EX-MINISTRUL JUSTITIEI: “La noi se modifica codurile de procedura penala cu viteza si cel mai grav ca o modifica cine vrea, cine vrea sa-si promoveze un punct de vedere.”

La prezentarea a raportului Comisiei Internationale a Juristilor nu a fost, insa, niciun reprezentant al Consilului Superior al Magistraturii.

Alexandru TANASE, EX-MINISTRUL JUSTITIEI: “Chiar CSM nu este curios sa auda ce se spune despre starea lucruri in justitie sau faptul ca CSM nu s-a intalnit cu aceasta misiune. Cum s-a ajuns ca avem o stare de frica."

Am incercat sa aflam de ce niciun reprezentat nu a fost prezent la eveniment, insa nimeni de la CSM nu ne-a raspuns la telefon. Expertii Comisiei Internationale a Juristilor sustin ca reformele din justitie bat pasul pe loc din lipsa de vointa politica. Raportul “Promisiunea indeplinita privind un sistem judecatoresc independent in Moldova” a fost realizat in luna noiembrie, de o comisie de experti a Comisiei Internationale a Juristilor.

Reformarea justitiei este unul dintre angajamentele pe care autoritatile de la Chisinau si le-au asumat fata de Uniunea Europeana. In octombrie 2017, UE a stopat finantarea pentru Moldova in sectorul justitiei din cauza lipsei reformelor din justitie.