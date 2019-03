Judecatorul lui Vlad Filat, sanctionat pentru abateri de catre CSM. Cine este acesta si cazurile de rezonanta in care a mai fost implicat - anticoruptie.md

Trei avertismente si o eliberare din functie este bilantul sanctiunilor aplicate in 2018 de membrii Colegiului Disciplinar, subordonat Consiliului Superior al Magistraturii, conform raportului de activitate al institutiei. Anul trecut, doua avertismente i-au fost aplicate unuia si aceluiasi judecator - Serghei Lazari de la Judecatoria Chisinau, sediul Buiucani. El este cunoscut pentru sentintele emise in ultimii ani in mai multe cazuri de rezonanta, precum cel al fostului premier Vlad Filat, scrie anticoruptie.md.