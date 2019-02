Kim Jong-Un, liderul Coreei de Nord a fost intalnit regeste in Vietnam. Acesta urmeaza sa se intalneasca cu presedintele american - VIDEO

Liderul nord-corean a ajuns astazi in Vietnam unde maine va incepe summitul cu presedintele american. La gara, Kim Jong-Un a fost intalnit regeste, a coborat din trenul sau blindat direct pe covorul rosu si a fost salutat de garda de onoare. Iar dupa ce a urcat in masina, bodyguarzii sai au alergat in jurul autoturismului.