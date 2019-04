La 10 ani de la protestele violente din sapte aprilie, Presedintia a organizat un tur pentru jurnalisti - VIDEO

Turul prin cladirea Presedintiei a inceput de pe holul de la etajul sapte al cladirii de unde se vede ca in palma Parlamentul.

Erneste VARDANEAN, GHID PRESEDINTIE: “Aceasta cladire a fost construita in 1987. Cladirea a fost preconizata pentru Sovietului Suprem al RSSM.”

Tot la etajul sapte se afla si sala mare de sedinte a Presedintiei, unde a fost semnata Declaratia de Independenta a Republicii Moldova si care nu a fost afectata in urma protestelor din 2009. Incaperea si-a pastrat aspectul de acum trei decenii.SINCRON: Erneste VARDANEAN, GHID PRESEDENTIE“A ramas aceeasi mobila. In sala aceasta nu s-a schimbat absolut nimic."

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “Aceste microfoane au fost instalate in 1987. Acum acestea numai functioneaza.”

Apoi am fost plimbati prin biblioteca prezidentiala, care a fost amenajata de ex-presedintele si fostul sef de partid al lui Igor Dodon, Vladimir Voronin. Sala impunatoare a bibliotecii este mai toata din stejar.

Erneste VARDANEAN, GHID PRESEDINTIE: “Aceasta biblioteca e preconizata pentru intalniri neoficiale. Cat timp petrece seful statului aici in blioteca? Idee nu am. Eu nu urmaresc unde se duce si ce face.Are vreo carte preferata? Nu l-am intrebat, dar in voi intreba.”

Tot in biblioteca se pastreaza si darurile protocolare primite de-a lungul timpului de presedinti. Majoritatea din cele expuse apartin lui Vladimir Voronin. Am intrebat cate cadouri a primit Igor Dodon de cand a devenit sef de stat, dar nu am primit un raspuns.

Erneste VARDANEAN, GHID PRESEDINTIE: “Eu nu le-am numarat niciodata. Care este cel mai scump cadou pe care l-a primit seful statului? Nu pot sa va spun. Acesta este cel mai proaspat exponat este bustul lui Antiohie Cantemir, pe care presedintele l-a primit in dar de la sculptorul Iurie Canasin.”

Apoi am ajuns in sala mica de sedinte, care spre deosebire de cea mare, e dotata cu mobila si tehnica noua. Vechi este doar fotoliul din piele, fabricat in Italia, unde sta presedintele Igor Dodon. Acesta i-a fost lasat mostenire de la Vladimir Voronin.

Erneste VARDANEAN, GHID PRESEDINTIE: “Aici au loc intrevderi oficiale. Microfoanele lucreaza."

Am intrat apoi in cabinetul spatios al presedintelui. Seful statului insa nu era la locul de munca. Asa ca am fost rugati sa filmam luxul prezidential de la distanta.

Erneste VARDANEAN, GHID PRESEDINTIE: “Eu nu pot sa va dau detalii pentru ca dumnealui poveste. Tot ce pot sa va spun este ca acolo se afla copia sabiei.” In holul de la intrare nimic nu mai aminteste de devastarile de acum 10 ani.

Natalia GHETU, REPORTER PRO TV: “Acest candelabru urias se afla aici si inainte de aprilie 2009. Desi primele etaje ale cladirii. Desi primele trei etaje ale cladirii au fost distruse, el a ramas intreg, iar in timpul lucrarilor de reparatie a fost doar curatat.”

A fost vandalizata si sala unde se ofera distinctii.

Erneste VARDANEAN, GHID PRESEDINTIE “Vitraliile au fost restaurate. De catre cine? Mesteri moldoveni, turci? Nu stiu.“

Desi presedintia a fost inaugurata dupa renovare inca in toamna, lucrarile de repartie continua si astazi.

Erneste VARDANEAN, GHID PRESEDINTIE: “Ospataria nu fucntioneaza pana acum. La ce etapa sunt lucrarile? Nu stiu. Dar aparatul presedintelui abia asteapta sa manance la cantina.”

Primele trei etaje ale presedintiei au fost distruse in urma protestelor din aprilie, 2009. Cladirea a fost reparata anul trecut de catre guvernul Turciei care a oferit peste 7 milioane de euro pentru asta.

Anterior cei din opozitie l-au acuzat pe Igor Dodon ca expulzarea profesorilor turci ar fi o rasplata. Seful statului a negat ca i-ar fi oferit ceva in schimb lui Recep Erdogan.