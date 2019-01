La alegerile parlamentare din februarie, in strainatate, vor fi deschise 125 de sectii de votare, cu 25 mai mult decat la prezidentialele din 2016. Tara in care vor fi cele mai multe

Tudor ULIANOVSCHI, MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE SI INTEGRARII EUROPENE: "Vor fi deschise 125 de sectii de vot. Georgia, Croatia, Norvegia si Emiratele Arabe Unite, unde vor fi pentru prima data in istorie deschise sectii de vot.”

Ministrul de Externe sustine ca a luat in calcul numarul de alegatori care au participat la scrutinul precedent, dar si informatiile obtinute de la misiunile diplomatice din strainatate. Autoritatile spun ca pentru a evita situatiile create in alegerile din 2016, atunci cand la unele sectii nu s-au ajuns buletine de vot, s-a decis ca numarul acestora sa fie marit de la 3000 la 5000.

Tudor ULIANOVSCHI, MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE SI INTEGRARII EUROPENE: "625 de mii de cetateni din diaspora vor avea acces să voteze."

Anterior, liberalii, socialistii si membrii blocului ACUM au cerut autoritatilor ca numarul sectiilor de votare la parlamentare sa fie mai mare. Cei de la ACUM sustin ca vor analiza decizia Guvernului si vor veni ulterior cu o reactie, iar reprezentantii PSRM si PL nu ne-au raspuns la telefon.

La inceputul saptamanii, lidera PSRM, Zinaida Greceanii a declarat ca socialistii se vor adresa in judecata daca autoritatile nu vor deschide cate o suta de sectii in circumscriptiile de Est si de Vest si 30 in SUA si Canada.