La doar patru zile de la aparatia sa la o emisiune de umor din Romania, moldoveanca Irena Boclinca a adunat aproape doua milioane de vizualizari pe internet - VIDEO

La doar patru zile de la aparatia sa la o emisiune de umor din Romania, moldoveanca Irena Boclinca a adunat aproape doua milioane de vizualizari pe internet. Actrita s-a transformat in sosia premierului roman, Viorica Dancila, criticata des pentru greselile pe care le comite in exprimare. Juriul si publicul a ramas incantat de prestatia moldovencei, care a fost aplaudata in picioare.