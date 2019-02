La gradinita numarul 7 din capitala sunt colectate constant taxe informale, asa cum bugetul institutiei acopera putin peste jumatate din cheltuieli, iar parintii sunt nevoiti sa achite in plus ca cei mici sa aiba educatori - VIDEO

La gradinita numarul 7 din capitala sunt colectate constant taxe ilegale, asa cum bugetul institutiei acopera putin peste jumatate din cheltuieli, iar parintii sunt nevoiti sa achite in plus ca cei mici sa aiba educatori. Desprea asta au aflat zilele trecute ofiterii CNA care au stat de vorba cu parintii picilor care frecventeaza aceasta gradinita. Acestia au pornit o campanie de informare in acest sens prin institutiile prescolare din Chisinau.