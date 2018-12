La inceput de perioada electorala, Igor Dodon a lansat un film despre viata domnitorului Stefan cel Mare: "Am facut istorie pentru tara noastra. Acesta este Stefan" - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTE RM: "Prin acest film am facut istorie pentru tara noastra. Aceasta este realitatea, acesta este Stefan care cu sabia si diplomatie a reusti sa mentina si sa construiasca un stat in acea perioada"





Durata filmului este de 45 de minute, iar explicatia este pentru ca si elevii sa il poata viziona in timpul orelor. Am sunat la serviciul de presa al ministerului Educatiei, pentru a afla daca este nevoie de acordul lor pentru ca pelicula sa fie difuzata in scoli, insa nimeni nu ne-a raspuns. De altfel, nici cei de la presedintie nu au putut sa ne precizeze cat a costat productia, cand a fost filmata si unde.

In noiembrie, anul trecut, a fost lansat filmul Istoria Moldovei. Atunci, Igor Dodon a evitat sa vorbeasca despre cheltuielile pentru productie. A promis insa ca dupa alegerile parlamentare, elevii vor studia in scoli Istoria Moldovei si nu a Romaniei.