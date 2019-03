La inceput de sezon agricol, o femeie din Durlesti, care creste vita-de-vie, se plange ca frigiderul ii este inca plin cu peste 60 de tone de struguri - VIDEO

"Va indemn pe toti barbatii, pe 8 martie, in loc de flori, cumparati-le doamnelor dvs un kilogram de mere si un kilogram de struguri. Dati-ne sansa ca la anul sa avem cu ce sa ne prelucram terenul."

Solidaritate - cu acest apel a venit Diana Crudu pe retelele de socializare, iar filmuletul ei a acumulat, intr-o zi, sute de mii de vizualizari. In 2008, cu o licenta in “Burse si valori” si un masterat in Romania, Diana a revenit acasa, cu un munte de ambitie, pregatita sa dezvolte afacerea parintilor. In acest an, de pe cele 10 ha de vita-de-vie a cules peste 60 de tone de struguri.

Diana CRUDU, AGRICULTOR: ”Nici un an de cand practic agricultura nu a fost atat de dificil. Este trist ca nu reusim sa exportam, cu toate ca anul trecut am ajuns cu strugurii si in Iran. Nu s-au intrebat nici pe piata externa, nici pe interna.”

Spune ca strugurii au trecut testele de calitate, iar acestea au aratat ca sunt buni de exportat si in UE. Chiar si asa, din cele peste 60 de tone, a vandut doar 4 tone, adica doar 7% din toata productia.

Diana CRUDU, AGRICULTOR: -”Daca nu o sa reusim sa-i vindem in trei saptamani, o sa trebuiasca sa oprim frigiderul, costurile cu energia sunt foarte ridicate si o sa-i aruncam pe camp deschis"

Diana Crudu sustine ca anual investeste in vita-de-vie in jur de 400 de mii de lei, pentru ingrijire, cules si depozitare.

Diana CRUDU, AGRICULTOR: -”Ne dorim sa minimizam pierderile pentru ca de profit anul asta nici nu poate fi vorba.”

Tanara spune ca si-a luat la rand toti partenerii si a tot batut la usi, inchise insa. Supra-productie a fost la nivel european, iar piata din Romania a fost invadata cu bobite din Albania si Macedonia.

Diana CRUDU, AGRICULTOR: -”Eram atat de suparata ieri cand am lansat mesajul pe fb, pentru ca si ultimul meu partener pe care mizam ca o sa ma ajute sa fac export la Bucuresti, mi-a spus spus ca nu avem nici o sansa sa vindem, pentru ca sta camionul doua luni de zile si vinde doi paleti.”

Pe langa asta, zilnic in Republica Moldova scade puterea de cumparare, iar din cauza migratiei in continua crestere, nu mai are cui sa-i vanda productia. Totusi, autoritatile au parghii, pe care insa le folosesc mai putin, spune femeia.

Diana CRUDU, AGRICULTOR: -”Ar putea sa nu mai permita importurile masive de produse similare din alte tari. Am vazut intr-un magazin struguri cu 65 de lei kg. E strigator la cer cand noi avem depozitile pline si suntem gata sa vindem."

Cu frigiderul plin cu lazi cu struguri si in buzunare mai mult cu vant, decat cu bani, asa incat sa inceapa prelucrarea vitei-de-vie in primavara, femeia se gandeste tot mai des sa-si ia familia si sa cladeasca un viitor peste hotare.

Diana CRUDU, AGRICULTOR: -"E pacat sa se foloseasca de munca si talentul nostru alte tari decta tara noastra.”

“Poate cu timpul, in 10-20 de ani sa revin in tara si sa aplic tot ce voi invata acolo.”

Cu una dintre cele mai prestigioase burse pe segmentul agriculturii, de care a beneficiat cu cativa ani in urma in SUA, Diana spera sa se intoarca tot acolo, pentru a face din visurile sale de agricultor – realitate.

Diana CRUDU, AGRICULTOR: -”Cine pleaca ultimul din tara e rugat sa stinga si lumina. Imi doresc ca copilul meu sa nu se chinuie atat de mult pe cat ma chinui eu. Vreau o viata pentru el putin mai usoara decat o avem aici in Republica Moldova.”