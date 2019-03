La nici doi ani de cand a fost reparat in totalitate, bulevardul Stefan Cel Mare este plin de fisuri si gropi - VIDEO

La nici doi ani de cand a fost reparat in totalitate, bulevardul Stefan Cel Mare este plin de fisuri si gropi. Locuitorii capitalei spun ca nu asa ar trebui sa arate strada centrala din oras. Autoritatile nu au putut sa ne spuna cand vor fi reparate stricaciunile pentru ca ar fi in conflict cu firma care a renovat bulevardul in 2017. Deoarece calitatea lucrarile este proasta, primaria refuza sa le preia pana astazi.