La noapte mutam acele ceasornicului cu o ora inainte, astfel vom avea cea mai scurta zi din an. Ar putea fi ultima trecere la ora de vara, intrucat pana la anul viitor, tara noastra trebuie sa ia o decizie daca va mai aplica aceste schimbari - VIDEO

Loreta LISNIC, REPORTER PRO TV: „In aceasta noapte vom trece la ora de vara, astfel ca acele ceasornicului vor fi mutate cu 60 de minute inainte, iar ora trei va deveni ora patru. Schimbarea ii nemultumeste pe unii, care sustin ca la pachet, aceasta aduce devieri de program, dar si dureri de cap.”

Cea mai scurta zi din an aduce cu ea o stare de moleseala, somnolenta si dureri de cap, spun medicii. Cei mai sensibili sunt cardiacii, dar si cei care sufera de boli cronice.

„Un disconfort se simte, trezirea dis-de-dimineata. Ma gandesc la nepotica mea, pe care trebuie sa o trezesc cu o ora mai devreme.”

„Iarna o sa fie mai usor sa ajungi acasa, o sa fie mai luminos. Personal cand e intuneric afara, influienteaza, la scoala e mai greu sa te concentrezi.”

Oamenii spun ca exista o solutie. Pentru a ne putea trezi mai devreme - trebuie sa ne culcam mai devreme.

„Merg in autobus si toata lumea vorbeste, se teme de schimbari. Spun ca cu aceste modificari vor trebui mai devreme sa ajunga la dstinatie. Nimic nu e strasnic. Sa nu stam ca tineretul pana la ora 2-3. De dorit sa nu se mai schimbe ora, invartim acele in colo in coace.”

Stapan pe timpul din capitala este Ion Graur, ceasornicarul care de mai bine de sase ani este la carma acelor ceasului de pe Arcul de Trium din centrul capitalei. In fiecare dimineata vine sa ajusteze timpul, insa de doua ori pe an barbatul este nevoit sa bata drumul din suburbii si pana la Arc la miez de noapte pentru a da ceasul inainte sau inapoi cu o ora.

Ion GRAUR, CEASORNICAR: „Schimbam ora primavara si toamna. Nu dorm pana la trei, vin aici si il schimb. Acolo este special unde se poate de invartit si muta acele.”

La telefoanele mobile ceasul insa se schimba automat, asa ca detinatorii acestora nu trebuie sa-si mai bata capul pentru a ajusta ora. Tot dupa celular sunt adaptate si acele ceasului din scuarul catedralei.

Ion GRAUR, CEASORNICAR: „Aceasta e vremea exacta, dupa el e mai comod sa verificam.”

Pana in primavara anului viitor insa, ceasornicarul va afla daca programul va continua si in anii urmatori. In 2018, Comisia Europeana o organizat o consultare publica la acest subiect, la care 84% dintre europeni au raspuns in favoarea renuntarii la schimbarea sezoniera a orei.

Iuliana DRAGALIN, SECRETAR DE STAT: „S-a decis ca din anul 2021 UE nu va mai schimba aceste ore. Noi o sa initiem pe platforma ministerului consultari care ne vor ajuta sa luam o decizie. Un vecin este in Europa, iar altul nu. Trebuie sa analizam ce fac si ei.”

Schimbarea ar veni si in contextul in care economiile despre care se vehicula in trecut ca se fac, nu mai sunt valabile timpurilor actuale.

Iuliana DRAGALIN, SECRETAR DE STAT: „Studiile care au avut loc au spus ca asta nu influienteaza nici pozitiv, nici negativ asupra sanatatii sau economiilor.”

Trecerea la ora de vara este efectuata in circa 70 de state. Anul trecut Rusia a renuntat la aceasta regula.