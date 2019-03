La o saptamana dupa parlamentare nicio coalitie nu se vede la orizont. Blocul ACUM refuza sa dea curs invitatiei democratilor de a se aseza la masa de negocieri - VIDEO

Invitatia democratilor adresata blocului ACUM ramane fara raspuns.

Inga GRIGORIU, DEPUTAT ALES, BLOCUL “ACUM”: “Noi in cadrul Biroului Politic a PPDA am discutat despre planurile, initiative cu care urmeaza sa venim, alte subiecte neimportante pentru noi, noi le-am ignorat. - O alianta este neimportanta pentru voi? - Noi avem PPDA cu PAS si oameni din societatea civila au format un bloc si am mers in alegeri, in continuare in aceasta formula vom reprezenta in legislativ. - Asta inseamna ca o sa stati in opozitie? - Haideti sa asteptam rezultatele finale si apoi ne apucam de lucru.”

Democratii nu ne-au raspus astazi la telefon sa ne explice care sunt urmatorii pasii pe care au de gand sa-i faca. Acum cateva zile, vicepresedintele PD, Vladimir Cebotari spunea ca mizeaza pe disensiunile care ar fi in interiorul Blocului ACUM, pentru a discuta separat cu oamenii de acolo.

Atunci, PAS si PPDA negau ca ar exista neintelegeri. Partidul Sor inca nu ne-a confirmat receptionarea vreunei scrisori de la PD.

Socialistii ne-au spus ca nu au primit nicio invitatie de la democrati, dar oricum refuza sa discute vreun scenariu pana Curtea Constitutionala va valida rezultatele finale ale acestor alegeri.