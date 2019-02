La Paris, Bucuresti sau Londra oamenii stau in rand ca sa voteze: "Am venit pentru schimbare, pentru ca vrem sa mergem acasa si din pacate nu prea este posibil" - VIDEO

Prima sectie de votare care s-a deschis a fost cea din Japonia care isi primea deja alegatorii inca pe cand la noi era miezul noptii. Iar odata cu sectiile din Republica Moldova, s-au deschis si cele de peste Prut. Zeci de moldoveni s-au adunat la sectia amenajata in incinta Ambasadei Republicii Moldova la Bucuresti.

Trebuie sa va spun cu regret ca sunt destul de putini oameni care au venit sa voteze. Data trecuta, de fapt acum patru ani, coada era pana la coltul strazii.

In schimb la Paris, moldovenii au mers in numar mare la vot. Un barbat stabilit cu traiul in Franta ne-a spus ca nu a putut vota.

Pana acum se vota cu pasaportul, indiferent daca era el valabil sau expirat. Deci, pasapoartele expirate nu mai sunt acceptate.

Asa ca mai multi moldoveni au depus contestatii in acest sens, altii insa, au plecat acasa, fara sa scrie plangeri, dar dezamagiti de noua regula.

La Paris cativa oameni au protestat, afisand o pancarta cu mesajul “Vreau sa votez”.

Intre timp, la o sectie de votare de la Londra s-au format cozi inca de dimineata.

“Cam atati cati sunt afara, sunt si in interior.”

- Am venit pentru schimbare pentru ca vrem sa mergem acasa, si din pacate nu prea este posibil. - De cati ani sunteti plecati de acasa?- De sapte ani.