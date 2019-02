La prima sa vizita in Emiratele Arabe Unite, Papa Francisc a fost intampinat cu focuri de artilerie si coloane de fum care au colorat cerul in galben si alb -VIDEO

La prima sa vizita in Emiratele Arabe Unite, Papa Francisc a fost intampinat cu focuri de artilerie si coloane de fum care au colorat cerul in galben si alb, culorile drapelului Vaticanului. Suveranul pontif s-a intalnit ieri cu oficiali ai statului, iar tema principala a discutiilor a fost pacea in lume. Astazi Papa Francis a oficiat o slujba religioasa pe un stadion din Abu Dhabi in fata a peste o suta de mii de catolici si musulmani.