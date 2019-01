La sate zilele acestea pot fi admirate peisaje parca rupte din povesti. Case acoperite de cusme de zapada, hogeacuri prin care iese fum, carari inguste facute prin troiene si multe sanii pe dealuri - VIDEO

Pe Ion Trihon din Rusestii Noi, Ialoveni l-am surprins in gospodarie in timp ce curata ultimul strat de zapada. Deja de doua zile da cu lopata ca sa-si faca ograda luna, insa nu reuseste sa o scoata in capat.

Ion TROHIN: "Pentru aiste mai batrani e mai greu, mai costisitor, dar totusi ne place. O cazut zapada cateva zile o fost greu, am facut o carare de la inceput, peurma a doua oara si acum facem curatenie."

Zapada pe care o scoate din curtea casei o arunca in gradina, pentru ca pamantul sa dea roada la vara. Desi are mult de lucru zilele acestea, spune ca este fericit sa-si vada satul imbracat in straie albe, ca pe timpuri.

Ion TROHIN: "La noi iernile sunt frumoase, dar rare. Aceste ierni sunt de acelea cand eram noi copiii, cu zapada multa."

Drumul central din sat e curatat nu si drumurile adiacente. Asa insa nu-i supara pe localnici, care spun ca asa trebuie sa fie iarna la sat.

"In sat iernile sunt foarte frumoase, multa zapada, chiar si maturii se bucura de zapada. Masina am lasat-o in ograda, daca trebuie o las pana la primavara."

Picii din sat s-au tot chinuit sa faca un om de zapada, insa nu le-a reusit deoarece omatul este prea moale.

"Imi astup picioarele."

"Nu se lipeste zapada, o sa ma joc cu zapada. Uite asa..."

"Imi place sa fac ingeri de zapada, sa fac baba de zapada."

Iar pe un deal din sat, saniile alunecau una dupa alta.

"Aici se d destul de tare si e cel mai aproape de casa."

"Am scos sania acum doua luni si asteptam sa fie zapada. E bine e vesel, atunci cand sunt copiii mai multi e mai bine."