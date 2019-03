La un pas de a naste in timp ce se afla la volan, o soferita a fost escortata pana la maternitate de un echipaj al politiei: "A fost internata in sala de nastere si peste o ora jumatate a dat nastere unui baietel de 3,400 grame, perfect sanatos"- VIDEO

Vasile Nicolaescu este inspector de patrulare. Aseara in jurul orei 18:00 se afla, impreuna cu un coleg de-al sau, la sensul giratoriu de pe strada Calea Iesilor din capitala pentru a fluidiza traficul. Barbatul spune ca la un moment dat, o soferita a oprit langa ei si le-a cerut ajutorul.

Vasile NICOLAESCU, INSPECTOR DE PATRULARE; “Privind-o am vazut ca este insarcinata, i-am propus ca colegul sa se urce la volan, eu am urcat la masina de serviciu si-am dus-o de la Buiucani la Botanica la spitalul numarul unu.”

Inspectorul spune ca atat el, cat si colegul sau au avut emotii.

Vasile NICOLAESCU, INSPECTOR DE PATRULARE: “Ne-au ajutat si colegii care erau in intersesctii, ne-au acordat trecere libera, noi am mers si pe contrasens.- Ce ganduri ati avut atunci?- Diferite, sa ajungem cat mai repede si sa nu se intample ceva cu doamna care avea lacrimi.- Daca nastea in masina erati pregatit?- Da, am facut cursuri, nu de primit nastere dar de acordat primul ajutor eram gata.”





Catalin GORIA, REPORTER PRO TV: “Am pornit spre maternitate de aici, de la sensul giratoriu de pe Calea Iesilor, de la intrarea in oras, astazi la pranz, cand drumurile sunt cam tot asa de aglomerate ca seara. -Am ajuns la destinatie in 35 de minute, respectand limita de viteza si semafoarele.”

Inspectorii, insa, sustin ca au parcurs aceasta distanta in mai putin de 6 minute. Femeia a fost escortata in siguranta si preluata de medicii de la Spitalul Clinic Municipal Numarul 1.

Cristina IPATI, PURTATORUL DE CUVANT AL SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL NUMARUL: “A fost internata in sala de nastere si peste o ora jumatate a dat nastere unui baietel de 3,400 grame, perfect sanatos, nasterea a fost fiziologica fara probleme, la moment mamica si bebelusul se afla in stare satisfacatoare.”

Femeia a adus pe lume al treila baietel din familia sa. Sotul nu a reusit sa fie astazi alaturi de ea, fiind plecat peste hotare. Femeia a refuzat sa vorbeasca cu presa, dar le-a spus medicilor ca aseara se afla intr-o suburbie a Chisnaului, cand a simtit ca incepe travaliul, asa ca a urcat la volan si s-a pornit la maternitate. Pe drum, insa, durerile s-au acutizat, asa ca nu a mai fost in stare sa conduca si a apelat la oamenii legii.