Laura Codruta Kovesi, este pusa sub invinuire intr-un nou dosar de coruptie, care naste deja controverse - VIDEO

Laura Codruta Kovesi este urmarita penal in dosarul in care sunt cercetati pentru presupuse abuzuri judiciare fostii procurori de la DNA Ploiesti, Lucian Onea si Mircea Negulescu, supranumit Portocala, pentru constituirea unui grup infractional organizat, si complicitate la represiune nedreapta.

Ar fi coordonat, prin activitatea efectiv desfasurata, grupul infractional initiat de doi procurori si un ofiter de politie judiciara, iar acestia ar fi actionat in mod coordonat, in scopul comiterii infractiunilor de cercetare abuziva, represiune nedreapta, influentarea declaratiilor, inducerea in eroare a organelor judiciare, fals intelectual si uz de fals.

Laurei Codruta Kovesi i se reproseaza ca in calitatea sa de sefa a Directiei Nationale Anticoruptie ar fi emis un ordin referitor la interceptarile pe care trebuiau sa le faca toti procurorii anticoruptie. Deasemenea, ca ar fi emis o circulara referitoare la audierea martorilor cu identitate protejata, si nu in ultimul rand, i se reproseaza modul in care a fost legalizat un rechizitoriu, operatiune judiciara facuta de unul dintre sefii de sectie.

Laura Codruta KOVESI, FOSTA SEFA DNA: "Este in continuare o etapa in aceasta campanie de hartuire care dureaza de doi ani.

Fosta sefa DNA sustine ca tocmai procurorii care o acuza de abuzuri ar fi incalcat procedura. In primul rand nu ar fi citat-o legal, si ar fi chemat-o sa dea declaratii in primul dosar, pornit pentru luare de mita, ca sa-i comunice defapt acuzatiile din cel de al doilea."

Kovesi a depus deja o plangere, nu doar impotriva procurorului Adina Floarea, care o ancheteaza in ambele dosare, ci si impotriva actului. Acesta nu ar fi fost semnat de Adina Floarea, asa cum cere procedura.

Laura Codruta KOVESI, FOSTA SEFA DNA: "Cred ca nu sunt singura tinta, sunt si alti colegi care sunt cercetati disciplinar, penal, pentru ce? Pentru ca si-au facut treaba, pentru ca au indraznit sa deranjeze. Toti procurorii si judecatorii care au avut pozitii publice impotriva legiilor justitiei si a anumitor modificari care vizau dezincriminarea faptelor de coruptie sunt anchetati, sau au fost anchetati de inspectia judiciara. "

Cel de al doilea dosar a ajuns deja in presa internationala. Britanicii de la Financial Times noteaza.

Contrastul dintre ce s-a intamplat la Bucuresti si in Parlamentul European devine un simbol al escaladarii disputei din UE privind infiltrarea autoritarismului in statele membre.

Iar bulgarii au declansat o adevarata campanie de sustinere a romancei in cursa pentru sefia Parchetului European, careia ii cer iertare pentru ca europarlamentarii de la Sofia nu au sustinut-o pana acum.

Este in interesul cetatenilor bulgari ca dumneavoastra sa fiti persoana aleasa in functia de procuror-sef european.

Potrivit ultimelor informatii neoficiale de la Bruxelles, Laura Codruta Kovesi ar putea afla daca va fi sau nu sefa Parchetului European, pana la sfarsitul lunii martie.