Le-au promis reparatie in bloc daca isi vor da voturile pentru Chiril Gaburici, dar s-au ales cu vorbe valabile numai in campania electorala. Au patit-o locatarii unui bloc din sectorul Ciocana al capitalei - VIDEO

Inlocuirea geamurilor in plina iarna la un bloc de locuit de pe bulevardul Mircea cel Batran a inceput cu aproximativ doua saptamani inainte de alegerile parlamentare de pe 24 februarie. Locatarii spun ca atunci, la ei a venit echipa care facea agitatie electorala pentru candidatul PD de pe circumscriptia Ciocana, Chiril Gaburici. Membrii acesteia i-au indemnat pe oameni sa-l voteze pe ministrul economiei, iar in schimb le-au promis sa faca renovarile de care are nevoie cladirea in care traiesc.

„Cine a fost initiatorul? -Gaburici.”

„A spus votati pe Gaburici, ce trebuie sa fac? Eu am spus ca iata reparatie de 30 de ani nu s-a facut. Si dvs l-ati votat pe Gaburici? -Nu va mai spun.”

Chiril Gaburici nu a castigat alegerile pe circumscriptia data, iar lucrarile s-au stopat. Pana atunci, muncitorii au reusit sa schimbe doar cateva geamuri din scara. Nici in interior, acestia nu si-au dus treaba pana la capat, lasand mai multi pereti distrusi.

„Nu poate sa fie asa, lucrarea se duce pana la sfarsit.”

„De afara va curge apa, mai departe cine va face. Deci nu a fost dus pana la capat lucrul? Nu, nici nu la toate etajele s-a schimbat.”

Mai in gluma, mai in serios, locatarii spun ca asteapta urmatoarele alegeri, ca reparatia sa fie finalizata. Ar face ei renovarile necesare, insa nu-i tine buzunarul.

„In bloc traiesc mai mult pensionari sa chiriasi. La cine sa te adresezi.”

„Am platit comunalele 2200 din ….”

Cu o experienta similara s-au ales si locatarii din scara vecina, dar si locuitorii unui bloc de pe strada Petru Zadnipru, tot din sectorul Ciocana. Acolo democratii ar fi inceput sa vopseasca peretii din scara, lucrarile insa nu au fost finalizate. Nu am reusit sa luam legatura cu Chiril Gaburici pentru a obtine un comentariu la acest subiect. Solicitat de Pro Tv, purtatorul de cuvant al democratilor le-a sugerat oamenilor sa-l intrebe pe Gaburici daca va continua lucrarile in cazul in care va intra in parlament pe listele de partid.