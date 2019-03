Legea privind vanzarea pungilor din plastic a ramas doar pe hirtie. In piete si in magazine sacosele sunt vandute in continuare. Au aparut pungi din hartie, dar sunt scumpe si raman pe rafturi - VIDEO

Dupa o iesire la cumparaturi, iti dai seama ca legea care interzice pungile din plastic a ramas lege...doar pe hartie. Am intrat intr-un supermarket din capitala, ca sa vedem cum stau lucrurile.

De diferite marimi, mici si mari, pungile sunt impartite clientilor, ca si cum nu ar exista nicio interdictie in acest sens.

„– Sacosa? “





Dupa ce am intrebat daca clientii au o alternativa pentru pungile din plastic, la tejghele au aparut si sacose din hartie.

„- Noi mereu le punem, dar acum s-au terminat.”

Cert este ca putini cumparatori aleg sacosele din hartie, iar de vina ar fi si pretul, spun oamenii. In acest supermarket, de exemplu, o sacosa mare din plastic costa 60 de bani. Una mica de hartie costa de 8 ori mai mult - 5 lei, iar cea mare - 10.

Timp de jumatate de ora, din cei zeci de clienti care au trecut pe la casa, doar doua persoane au refuzat sacosele din plastic. Aceasta femeie, a venit de acasa cu o punga ecologica.

Iar un tanar a cumparat o sacosa din hartie.

Acelasi in peisaj il gasim si ...in piete.

Unii comercianti s-au ascuns cand au vazut camera de filmat, iar altii au refuzat sa vorbeasca.

Aceasta femeie sustine ca vanzatorii au ramas cu numeroase semne de intrebare privind noua lege si ca nimeni nu le-a explicat pana acum care pungi sunt interzise pentru comert si care nu.

Legea spune ca pungile cu grosimea peretelui egal sau mai mare de 50 de microni sunt interzise. Autorul regulamentului, liberalul Valerian Bejan, sustine ca doar sacosele mici, oferite de obicei gratuit in magazine, sunt mai subtiri de 50 de microni. Celelalte nu pot fi comercializate. Cum ar fi spre exemplu, punga neagra cu calendar, care este mai groasa de 100 de microni.

Valerian BEJAN, AUTORUL PROIETULUI DE LEGE: „- Au inceput sa fie aduse pungile din hartie. Cu regret, din amidon nu am vazut. Asa cum este in Romania.”

Care este autoritatea responsabila de punerea in aplicare a legii, deocamdata nu este clar. Cei de la Ministerul Mediului spun ca nu pot face inspectii si ca indeamna consumatorii sa intrebe comerciantii care este grosimea sacoselor inainte de a le procura.

Iar responsabilii de la Agentia pentru Protectia Consumatorului nu au fost de gasit pentru a ne spune daca institutia poate face verificari. Mai mult, daca initial in proiect era prevazut ca agentii economici sa fie amendati in cazul in care vor fi prinsi pe picior gresit, in lectura a doua acest capitol...a disparut, sustine Valerian Bejan.

Valerian BEJAN, AUTORUL PROIETULUI DE LEGE: „- Este o mizerie pe campuri.”

In afara de imaginea jalnica a strazilor pline cu gunoi, are de suferit si mediul inconjurator. Conform ultimelor rapoarte facute de experti europeni, in ultimii 50 de ani utilizarea plasticului in UE a crescut de 20 de ori. Iar potrivit statisticilor din Moldova, un cetatean din tara noastra poate folosi anual in jur de 140 de pungi din plastic. O sacosa de acest fel se dezintegreaza in zeci de ani, iar unii specialisti sustin ca acestea nu se descompun niciodata in totalitate, ci doar in bucati foarte mici.