Legumele si fructele moldovenesti ajung in Rusia prin scheme de coruptie - sustine liderul Partidului Regiunilor din Moldova - VIDEO

Alexandr KALININ, LIDERUL PARTIDULUI REGIUNILOR: “El face lobby alaturi de partenerii lui rusi pentru a deschide piata ruseasca pentru fructele moldovenesti. Dar nu pentru toate. Doar pentru apropiatii lui si pentru agentii economici care isi dau acordul sa ii dea lui mita.”

Kalinin vorbeste de un monopol pe piata de exporturi spre Rusia, in spatele caruia ar sta seful statului. In aceste conditii, liderul partidului regiunilor promite anularea Acordului de Asociere cu UE, iar producatorii din tara sa poata exporta direct in Rusia si nu prin intermedieri, asa cum ar fi acum.

Presedintia nu a comentat aceste acuzatii, spunand doar ca este vorba de un atac la adresa sefului statului.