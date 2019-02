Dorin Chirtoaca, LIDER PL: „Chiar daca in conformitate cu noile reguli stabilite de catre Plahotniuc ca astazi se poate sa spui pentru cine ai votat... eu nu voi proceda asa. Am votat pentru a pune temelia unirii si pentru a construi unirea. Asteptarea mea este sa punem capat la dezmatul si dictatura care s-a instaurat in Republica Moldova.”