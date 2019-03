Liceul din Tohatin unde 12 elevi s-au intoxicat si-a reluat activitatea. Copiii care au avut de suferit au fost deja externati din spital si merg la lectii - VIDEO

Astazi cei peste 170 de elevi care invata la liceul “Viorel Gaina” din Tohatin au revenit la scoala dupa ce au stat acasa mai bine de o saptamana.

Viorica TIULENEV, PROFESOARA LA LICEUL “VIOREL GAINA” DIN TOHATI: “Astazi am revenit la serviciu dupa ce am fost in carantina. Copii se simt foarte bine, au fost alimentati astazi la pachet. Suntem gata de lectii.”

Potrivit directorului scolii, cantina ar urma sa-si reia activitate pe deplin in urmatoarele zece zile.

Viorel CHELTUITOR, DIRECTORUL INTERIMAR AL LICEULUI “VIOREL GAINA” DIN TOHATIN: “Cantina si-a reluat activitatea, dar nu deplin. Astazi s-a prevazut hrana la pachet cu urmatoarele produse - un suc si o tartina cu cascaval.”

Responsabilii de la Agentia Nationala pentru Sanatate Publica sustin ca in urma investigatiilor au constatat ca elevii s-au infectat cu norovirus care se continea in apa din scoala. Ultimele concluzii, insa, vor fi formulate in urmatoarele zile.

Administratia institutiei sustine ca tevile au fost curatate, iar apa poate fi utilizata fara restrictii.

Viorel CHELTUITOR, DIRECTORUL INTERIMAR AL LICEULUI “VIOREL GAINA” DIN TOHATIN: “In primele probe prelevate de ANSA, s-au depistat bacterii, apoi s-au facut spalari a apeductului de catre Apa-Canal, la probele repetate s-a demonstrat ca apa este perfect buna si se permite pentru consumare.”

Copii vor recupera lectiile pierdute in fiecare sambata pana la vacanta de Paste.