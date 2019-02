Liceul din Ungheni, unde baietii nu ar avea voie sa poarte parul mai lung de trei centimetri, s-ar putea alege cu o amenda din partea Consiliului pentru Egalitate - VIDEO

Ian FELDMAN, PRESEDINTELE CONSILIULUI PENTRU PREVENIREA SI ELIMINAREA DISCRIMINARII SI ASIGURARII EGALITATII: ”Daca existe discriminare Consiliu o sa constate acest lucru si exista posibilitatea de a incasa prejudiciu moral daca victima o sa vrea. Dam niste recomandari pentru cei care au incalcat, iar daca Consiliu o sa considere potrivit putem si sa ii amendam pe responsabili.”

Initial s-a depus o cerere la oficiul Avocatului Poporului, care a fost pasata la Consiliul pentru Prevenirea si Eliminarea Discriminarii. Rodion Gavriloi spune ca initiativa activistilor vine in primul rand pentru apararea drepturilor tanarului care a semnalat ca este discriminat.

Consiliul pentru Prevenirea si Eliminarea Discriminarii si Asigurarea Egalitatii este o institutie de stat specilizata pentru apararea drepturilor omului. Pe sase martie acestia vor discuta cu administratia liceului “Vasile Alecsandri” din Ungheni si ii vor informa despre ce este discriminarea, cum functioneaza lege privind Asigurarea egalitatii si cum pot sa-si apere drepturile la tratament egal.

Dupa publicarea acestui caz, la sfarsitul lunii ianuarie, am solicitat de nenumarate ori reactia Ministerului Educatiei.

Ultima data ni s-a spus ca juristii ministerului lucreaza la un raspuns care va fi publicat ulterior, lucru care inca nu s-a intamplat. Intr-o cerere trimisa pe adresa redactiei noastre, administratia liceului precizeaza ca directoarea se afla in incinta institutiei in momentul filmarilor, doar ca in alt bloc, cu toate ca ehipa astepta in liceu pana cand paza i-a spus ca e nevoie sa inchida institutia.

In mesaj se mai arata ca lungimea admisa ar fi de 7 cm si nu de 3, cu toate ca in discutia telefonica directoarea a confrimat informatia publicata de noi.

Am incercat astazi sa discutam cu directoarea, insa la anticamera ni s-a spus ca ea se afla la ore. Nici mai tarziu nu am reusit sa vorbim cu ea.