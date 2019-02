Ministerul Educatiei crede ca regulamentul liceului din Ungheni care prevede ca baietii nu ar avea voie sa poarte parul mai lung de trei centimentri trebuie revizuit. Dupa trei saptamani acestia vin cu o reactie - VIDEO

Ian FELDMAN, PRESEDINTELE CONSILIULUI PENTRU PREVENIREA SI ELIMINAREA DISCRIMINARII SI ASIGURAREA EGALITATII: ”Daca exista discriminare Consiliu o sa constate acest lucru si exista posibilitatea de a incasa prejudiciu moral daca victima o sa vrea. Dam niste recomandari pentru cei care au incalcat, iar daca Consiliu o sa considere potrivit putem si sa ii amendam pe responsabili.”

Am solicitat de nenumarate ori reactia Ministerului Educatiei in acest caz. Dupa ce ni s-a comunicat ca juristii ministerului lucreaza la un raspuns care va fi publicat ulterior, astazi functionarii ne-au spus ca, la trei saptamani de la difuzarea reportajului, subiectul s-a epuizat. Cu toate acestea, spun ca precizarile legate de lungimea parului nu aveau ce sa caute in regulament.

Mariana GORAS, SEF ADJUNCT DIRECTIA INVATAMANT GENERAL IN CADRUL MINISTERULUI EDUCATIEI, CULTURII SI CERCETARII: ”Au fost facute niste detalieri care mai degraba nu trebuiau sa se regaseasca. Noi am revenit cu recomandarea sa revizuie regulamentul si sa omita aceste detalieri".

Potrivit Ministerului Educatiei, administratia liceului a facut intre timp un sondaj, adresandu-le elevilor mai multe intrebari despre tinuta decenta. Functionarii de la minister spun ca nu s-a deschis nicio ancheta interna pe acest caz, iar pana acum nimeni nu a fost sanctionat.

Mariana GORAS, SEF ADJUNCT DIRECTIA INVATAMANT GENERAL IN CADRUL MINISTERULUI EDUCATIEI, CULTURII SI CERCETARII: "Anumite reguli de elaborare a actelor normative pot si sa nu fie cunoscute in institutiile de invatatamant la care ne dorim noi. Ei au vrut sa faca niste detalieri fara ca sa gandeasca ca intr-un act normativ nu trebuie sa se gaseasca aceste detalii.”

Dupa ce acum doua saptamani, mai multi activisti civici au depus o cerere la oficiul Avocatului Poporului, aceasta a fost pasata la Consiliul pentru Prevenirea si Eliminarea Discriminarii.

Rodion Gavriloi spune ca initiativa activistilor vine sa apere, in primul rand, drepturile tanarului care a semnalat ca este discriminat.

Consiliul pentru Prevenirea si Eliminarea Discriminarii si Asigurarea Egalitatii este o institutie de stat specilizata in apararea drepturilor omului. Pe sase martie, reprezentantii acesteia vor discuta cu administratia, profesorii si elevii de la liceul “Vasile Alecsandri” din Ungheni si ii vor informa despre ce este discriminarea si cum functioneaza legea privind Asigurarea egalitatii.

Cazul de la liceul „Vasile Alecsandri” din Ungheni, a iesit la iveala la sfarsitul lui ianuarie dupa ce un elev s-a plans ca a fost atentionat ca i se va intocmi proces verbal daca nu isi va tunde parul conform regulamentului.

Intr-o cerere trimisa pe adresa redactiei noastre, administratia liceului precizeaza ca directoarea se afla in incinta institutiei in momentul filmarilor, doar ca in alt bloc, asta desi am asteptat in liceu pana cand paza ne-a cerut sa iesim pe motiv ca scoala trebuie inchisa.

In mesaj se mai spune ca lungimea parului admisa in liceu ar fi de 7 cm si nu de 3, cu toate ca in discutia pe care am avut-o la telefon, directoarea a confiRmat informatia publicata de noi si a spus ca in felul acesta are grija sa nu feminizeze baietii.

Am incercat doua zile la rand sa discutam cu directoarea, insa la anticamera ni s-a spus ca ea se afla la ore sau nu este in institutie.