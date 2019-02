Liderul neoficial al socialistilor, Igor Dodon, vede o eventuala alianta PD-PSRM in viitorul legislativ. Seful statului, insa, nu accepta varianta in care democratii s-ar alia cu membrii Partidului Sor - VIDEO

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Primul scenariu: democratii fac coalitie cu ACUM. Unul are 30, altul 26 de mandate. 56 de mandate e o coalitie confortabila. A doua varianta: socialistii cu ACUM. Eu vorbesc teoretic. Socialistii au 35, ACUM – 26 de mandate. Sunt 61 de mandate. A treia varianta - PSRM si PD, iar a patra se refera la alegeri anticipate. Cred ca niciunul din aceste scenarii nu ar trebui sa il includa pe Sor.”

La emisiunea de aseara de la NTV, canal afiliat socialistilor, Dodon e admis si un al cincilea scenariu, unul nelegitim, spune el.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: „Daca aceste trei partide se inteleg intre ele sa imi propuna un premier, eu voi accepta. Este un al cincilea scenariu – nelegitim. Cel in care democratii colaboreaza cu Partidul Sor si mai cumpara deputati din alte parti, pentru ca apoi sa imi propuna un premier. In acest caz, am destule argumente ca sa nu accept. Dar daca ei vor incerca sa ma suspende repetat, atunci presedintele va scoate oamenii in strada.”

Presedintele, care nu are carnet de partid a promis ca socialistii nu vor colabora cu membrii formatiunii lui Sor. Acesta a comentat si rezultate alegerilor de duminica, mentionand ca PSRM a obtinut mai multe mandate decat la parlamentarele din 2014.

In urma alegerilor de duminica, PSRM s-a ales cu 35 de mandate, PDM cu 30, ACUM cu 26, iar Partidul Sor cu 7. Totodata si trei independenti au intrat in legislativ. Rezultatele urmeaza sa fie validate de Curtea Constitutionala.

Pe Instagram-ul Pro TV Chisinau găsiţi imaginile, dar si stirile momentului din Moldova, dar şi din lume!





Fii reporter Pro TV. Daca ai surprins imagini care pot deveni o stire, ni le poti trimite pe Viber, Whatsapp sau Telegram la numarul 079400508.