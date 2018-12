Liderul PD a inaugurat un orasel de Craciun in raionul sau de bastina. Zeci de oameni s-au adunat ca sa asiste la deschidere insa Vlad Plahotniuc, insotit de mai multi democrati locali, a ajuns cu intarziere la ceremonie - VIDEO

Formatia Doredos alaturi de Natalia Gordienko l-au colindat pe liderul democrat.Si pentru ca afara era prea cald ca sa ninga, democratii au adus tunuri de zapada artificiala.

Vlad Plahotniuc a intrat in multime fiind inconjurat de mai multi bodyguarzi, care nu ne-au lasat sa ne apropiem de el.

Acesta a mers la casa lui mos craciun, dupa care a dat o tura prin orasel.

Multi dintre cei care au venit la sarbatoare inghetasera pentru ca ceremoniile au inceput cu intarziere de o ora, deoarece Plahotniuc s-a retinut.

"Am venit de mult, iaca inghetam"

Toate distractiile au fost gratis astazi, asa ca peste tot s-au format cozi. Oamenii spun ca nu le pasa cat a costat sarbatoarea si de unde sunt banii.

Oraselul de Craciun de la Nisporeni va fi deschis timp de o luna si este finantat de fundatia Edelweiss a liderului PD. Nu am reusit sa aflam cat a costat evenimentul, deoarece purtatorul de cuvant al democratilor nu ne-a raspuns la telefon. De asemenea, nu am reusit sa aflam deocamdata daca Plahotniuc, care a organizat un concert si de hramul orasului Nisporeni, are de gand sa candideze pe circumscriptia respectiva.