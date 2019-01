Liderul PD, Vlad Plahotniuc si majoritatea democratilor au fost deja inregistrati pe circumscriptiile uninominale din tara. Unda verde au primit si cativa socialisti, dar si membri ai partidului SOR - VIDEO

Vlad Plahotniuc este unicul candidat inregistrat oficial, pana acum, pe circumscriptia de la Nisporeni. Si premierul Pavel Filip este singurul inscris pe lista uninominala de la Straseni.

Au fost inregistrati in cursa si majoritatea ministrilor propusi de democrati: Nicolae Ciubuc la Calarasi, Monica Babuc la Ialoveni, Alexandru Jizdan la Anenii Noi, iar presedintele de onoare al PD, Dumitru Diacov, la Cimislia.

Potrivit datelor oferite de CEC, si lidera PSRM, Zinaida Greceanii, a fost inregistrata pe circumscriptia de la Briceni. In cursa au fost inscrisi si deputatii socialisti Vlad Batrancea, in sectorul Rascani si Grigore Novac, la Ciocana, dar si alti membri PSRM. Pe site-ul CEC-ului, insa, nu am gasit nicio hotarare de inregistrare a candidatilor din alte partide.

Astazi a fost ultima zi in care candidatii pe circumscriptii uninominale au putut depune actele pentru a-si inregistra grupurile de initiativa. Alegerile parlamentare vor avea loc pe data de 24 februarie.