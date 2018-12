Liderul PL, Dorin Chirtoaca, catre liderii blocului ACUM, Nastase si Sandu: "Mai aveti o sansa sa va indreptati prostia, cetatenii nu accepta minciuna si tradarea. La toata aceasta situatie, Plahotniuc se tavaleste de ras" - VIDEO

Dorin CHIRTOACA, LIDERUL PL: "Am cerut sa fiu primul acolo, la acest test, si acum nu pot nici ultimul sa particip.

Cum adica am intarziat?Am intarziat la ce, unde? Care este termenul limita? Ne trimiteti in Gagauzia, la Taraclia. Ne ducem si pe luna si pe soare, daca asa e corect.

Asta se numeste a trada sperantele oamenilor de a merge in unititate. Nu e tarziu. Cat nu au fost depuse actele la CEC, totul se poate.

Vineri pe 21 decembrie, nici nu stiam unde sa trimitem listele, solicitarile. Toata Europa cunoaste despre tradarea voastra.

Da, acum sunteti pe val, dar pe termen lung nu aveti nicio sansa pentru ca minciuna are picioare scurte. Am mers pe calea cea dreapta, am aratat ca PL nu se joaca cu soarta poporului, am decis sa ne unim, toti, in opozitie.

Sa nu inventeze povesti cu termen si nu stiu ce. Termenul este pana pe 5 ianuarie. Nu putem sa ne intalnim pana atunci ca sa discutam? La toata aceasta situatie Plahotniuc sta si se tavaleste de ras. N-are ce face decat sa se bucure impreuna cu Dodon.

Cer si parerea cetatenilor. Cum de facut in aceasta situatie?

Cat e negru sub unghie nu am de afaceri cu Plahotniuc. Niciun termen nu a fost anuntat. Daca imi prezentati, imi aratati un termen, unde ati discutat, unde ati anuntat, imi dau demisia din politica, in general. Nimeni nu a anuntat niciun termen limita. Oamenii de stat nu se joaca cu aceste chestiuni.

Trebuie unita toata opozitia, voi mai aveti o sansa ca sa va intreptati prostia. Nu cred ca cetatenii vor suporta minciuna si tradarea. Niciodata nu ne-au spus, la acele negocieri la care am fost, ca exista vreun termen limita.N-am participat la competitie.

Duceti-ma la aceasta competitie, ca sa vad unde imi este locul.PL va avea sedinta biroului politic si va decide. Totul s-a dat peste cap din cauza tradarii de ieri. Chiar daca nu ne dadeau nicio circumscriptie, noi nu ne suparam, dar sa fie cinstit.

Ei si-au incalcat propriile reguli. Ei au venit cu aceste reguli. Sa auzim un punct de vedere".

Mesajul celor de la ACUM catre liberali: