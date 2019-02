Lipsit de dreptul de a conduce dupa ce a fost prins beat, un tanar a urcat din nou la volan, de data asta, drogat -VIDEO

“ -De ce nu te-ai oprit? - Nu am permis!”

In habitaclul Lexsusului pe care il conducea tanarul in varsta de 25 de ani, politistii au gasit un pachetel suspect in care era o substanta de culoare verde.





"- Tigarile sunt ale tale?- Nu.- Ce e asta?- Am dreptul sa nu comentez.- De unde ai luat asta?- Nu stiu."

Ulterior soferul a fost transportat la spital, pentru a trece expertiza narcologica, insa a refuzat sa treaca testul.

“ - Tu refuzi sa treci controlul medical? - Refuz.- Refuzul duce imediat la ancheta penala, sa stii.- Am auzit.- Acestea sunt tigarile tale?- Daca mi le intorci, apoi sunt ale mele!”

"- Asta e a ta?- Imi apartinea mie, acum deja - nu.”

Potrivit Politiei soferul este cercetat penal pentru refuzul de a trece testul narcologic. Totodata, va fi sanctionat pentru depasirea limitei de viteza, nesupunere la somatia agentului de patrulare si pentru ca a condus mijlocul de transport fiind privat de acest drept prin hotararea de judecata. Nu am reusit sa dam de acesta ca sa aflam care este pozitia sa.

