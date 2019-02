Localnicii din Micauti, Straseni au ramas fara medic. Femeia si-a dat demisia dupa ce s-ar fi certat cu primarul din cauza ca in centrul medical, unde duminica s-a aflat sectia de votare, a ramas dezordine dupa alegeri - VIDEO

Mai multi oameni din Micauti au protestat astazi in fata centrului medical din localitate, dupa ce unicul medic din sat si-a dat demisia.

Luni dimineata, femeia a postat un video pe retele de socializare in care se vede dezordinea ramasa dupa alegeri in salile de proceduri. Asta ar fi declansat un scandal intre ea si primar.

Galina SALCOCI, MEDIC-SEF, LOCALITATEA MICAUTI: “M-a sunat primarul, cu prostii a vorbit. Mi-a dat la dispozitie 24 de ore ca sa parasesc satul. Cu toate ca nu are niciun drept, mi-a spus nu ti-a facut mama policlinica in sat. Am fost la consiliul raional si am scris cerere de eliberare."

Femeia spune ca luni nu se putea lucra pentru ca in salile de pansamente, transformate duminica in sectie de votare, nu s-a facut curat.

Galina SALCOCI, MEDIC-SEF LOCALITATEA MICAUTI: “In stationarul de zi si salile de proceduri , era mizerie. Urme cum au mancat, cum au baut cafea, pahare, pungi cu resturi.”

Acest barbat sustine ca a mers luni dimineata la spital si s-a intors acasa fara sa primeasca ingrijiri medicale.

“Eu am intrat. Toata dezordinea era jos. Mizeria care ati vazut-o din fotografii aceea si era. Tot era acolo. Eu am fost acolo pe loc.”

Ramasi fara medic, localnicii spun ca sunt nevoiti sa mearga la spitalul din satul vecin pentru consultatii.

“Noi medic in sat nu mai avem. Noi suntem in varsta, doamna Galina are 15 ani de can lucreaza aici. Daca pleaca e haos.”

“Pentru noi in comuna noastra e unicul medic la care am putea sa mergem. Noi mergeam si acasa cand ne simteam rau.”

“Noi satul avem nevoie de medic. Am mai avut un medic si a plecat din localitate ca nu avea unde sa traiasca. Copii bolnavi si oameni, cum sa scoti omul si sa il dai afara?”

Primarul din localitate respinge toate acuzatiile.