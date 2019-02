Locatarii unui bloc din sectorul Botanica al capitalei se plang ca le este frig in apartamente desi facturile ii bat la buzunare. Oamenii sunt nevoiti sa indure temperaturi de cel mult 15 grade si asta in cazurile bune - VIDEO

In aceste zile, ina care afara sunt inregistrate temperaturi pozitive, in apartamentul lui Aurel Turcan, termometrul indica 15 grade. Proprietarul locuintei, spune ca iarna aceasta, patru chiriasi au plecat peste cateva saptamani de la cazare.

Aurel TURCAN, LOCATAR: “La om ii frig inteleg am dat banii inapoi si a plecat, astazi a aparut cineva ii fac reduceri ca sa incalzeasca de la lumina, pana la urma e imposibil de stat aici.”

Este si cazul acestui stundent care spune ca nu a rezistat mult in frigul din apartament.

"Cand eram acasa stateam imbracat, dar facturile erau peste o mie, am vorbit cu domnul Aurel i-am explicat situatia si am plecat.”

Avand in apartamentul sau cu o camera o temperatura de zece grade atunci cand afara este ger, barbatul plateste lunar o factura de aproximativ o mie doua sute de lei. In aceasi situatie se afla toti locatarii care isi au apartamentele in aceasta coloana a blocului.





“Noaptea nu pot dormi aici, imi este foarte frig. Noaptea am atins caloriferul si unul si altul este rece, mereu sunt imbracata chiar si dorm imbracata.”

Iar Natalia Savkapleas, spune ca temperatura din locuinta ei ajunge la 18 grade in zilele mai calduroase, doar daca tine resoul conectat mereu. Pe langa factura la incalzire, plateste mult si pentru curentul electric, insa alta solutie nu are, asa cum cu ea locuieste si nepotul sau care ar putea sa raceasca.

Natalia SAVKAPLEAS: “13, 14 grade, iar in weekend in general deconecteaza incalzirea. Plus resoul patru sute de lei, platim pentru serviiciile de care nu avem parte.”

Oamenii spun ca i-au cerut gestionarului blocului sa rezolve problema, si ca s-au adresat si la pretura, insa fara niciun rezultat.

Aurel TURCAN, LOCATAR: ”Ei au spus ca fac la fiecare grad reducere, ceea ce e sub 18 grade, cand au venit si au vazut ca e 12 grade, o zis ca nu mai vrea sa discute si o sa primiti raspuns in scris, de la Fondul Locativ.’

Natalia SAVKAPLEAS, LOCATARA: “La pretura m-am adresat si mi-a venit raspuns ca din nou trebuie sa schimbam tevile, noi nu stim cum sa mai luptam si unde sa ne adresam.”

Resprezentantii Fondului Locativ responsabili de acest bloc nu au fost de gasit, iar contabila ne-a spus sa venim in orele de primire. Purtatorul de cuvant de la Termoelectrica, ne-a comunicat ca dupa ce echipa Pro Tv a plecat de acolo, la fata locului a fost trimisa o echipa mobila pentru a verifica situatia.

Elena JUNGHINA, PURTATOR DE CUVANT TERMOELECTRICA: “Termoelectrica s-a autosesizat si va incerca sa va examina posibilitatea de a interveni rapid impreuna cu gestionarului blocului la coloane de incalzire si in cazurile de intervenie neautorizata a locatarilor.”

Problema s-ar fi creat din cauza instalatiilor autonome si pentru ca oamenii si-ar fi tras tevi suplimentare fara autorizatie.