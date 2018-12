Locatorii a zece apartamente din blocul de la Rascani afectat de explozia din octombrie isi vor petrece Revelionul pe unde vor apuca. Responsabilii de la primarie spun ca reparatia se va incheia la mijlocul lui ianuarie - VIDEO

Functionarii de la primarie spun ca au convenit impreuna cu locatarii sa faca lucrari suplimentare in apartamentele acestora. Pentru aceste lucrari, autoritatile au alocat inca doua milioane de lei din fondul de rezerva, dar si cateva saptamani de lucru in plus.

Nistor GROZAVU, VICEPRIMARUL CAPITALEI: „Pentru ascensor suplimentar este inca un milion 85 de mii de lei si un milion de lei a fost atribuit pentru reparatia lucrarilor de finisare in cele zece apartamente.// Astea sunt 12 milioane de lei.”

Autoritatile locale spun ca lucrarile de renovare vor fi gata pe 15 ianuarie. Muncitorii insa, afirma altceva.

„pe 25”

„spune despre lucrari”

Iulia SARIVAN, REPORTER PRO TV: „Asa arata apartamentul din blocul de pe bulevardul Moscovei in care acum trei luni s-a produs deflagratia. La moment peretii sunt albi, au fost instalate geamurile si un calorifer. Autoritatile promit insa, ca in mai putin de o luna apartamentul va fi bun de locuit. Pe pereti vor fi lipite tapete, iar podeaua va fi acoperita cu laminat.”

Aceasta femeie care locuieste la etajul 16, s-a apucat astazi sa vopseasca usa. Spune ca se pregateste sa se mute degraba acolo.

„spune ce lucreaz”

Explozia din sectorul Rascani s-a produs pe data de sase octombrie. Atunci cinci oameni au murit. Potrivit autoritatilor, explozia s-a produs din cauza unei scurgeri de gaze. Potrivit salvatorilor, proprietara apartamentului in care s-a produs deflagratia ar fi uitat aragazul deschis.