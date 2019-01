Locuitorii capitalei, care muncesc in aceste zile, se plang ca transportul public circula foarte rar, asa ca in fiecare dimineata ei sunt nevoiti sa inghete minute in sir in statii si sa intarzie la munca. Ce spun responsabilii de la primarie - VIDEO

Locuitorii capitalei, care muncesc in aceste zile, se plang ca transportul public circula foarte rar, asa ca in fiecare dimineata ei sunt nevoiti sa inghete minute in sir in statii si sa intarzie la munca. Reprezentantii primariei, spun ca au micsorat numarul vehiculelor scoase in circulatie in perioada sarbatorilor de iarna din cauza ca au mai putin pasageri asa cum ca elevii si bugetarii sunt in vacanta.