Locuitorii capitalei vor putea afla, cu ajutorul telefonului, in cat timp troleibuzul sau autobuzul va ajunge in statie. Un sistem de monitorizare GPS, care va permite acest lucru, a fost prezentat de o firma din Ucraina - VIDEO

Cu ajutorul aplicatiei, care va putea fi descarcata gratuit pe telefonul mobil, pasagerul va putea vedea traseul mijlocului de transport, unde se afla acesta si in cate minute va ajunge la statie. Acest tip de monitorizare functioneaza pe baza unui sistem de GPS, care va fi instalat in troleibuzele si autobuzele din capitala.

Alexandru TROIANOV, DIRECTORUL UNEI FIRME DE SECURITATE: “Indicati unde Dumneavoastra va aflati, si respectiv va calculeaza cu ce ruta sa ajungeti mai repede si cat va costa.”

Datele se reinoiesc in aproximativ 10 secunde. Reprezentantul companiei din Ucraina, care a prezentat astazi sistemul, spune ca serverul calculeaza timpul si in cazul in care vehiculul este blocat in ambuteiaj.

Vadim CACEVH, FONDATORUL COMPANIEI IT DIN UCRAINA: “Se face o analiza confrom vitezei de deplasare. Se ia in calcul viteza de deplasare din ultima luna, in asa mod se prognozeaza timpul de sosire”

Autoritatile spun ca un asemenea sistem ii va ajuta sa organizeze mai eficient circulatia troleibuzelor si autobuzelor si astfel vor afla mai usor cu ce probleme se confrunta fiecare ruta.

Informatia va putea fi accesata doar de cei care au telefoanele mobile conectate la internet. Totusi, aceasta ar putea afisata si pe panourile de la statiile de asteptare, asa cum se intampla in tarile europene. Astfel, responsabilii de la primarie spun ca pe langa cele patru panouri instalate pentru ruta 30, care arata timpul de asteptare, ar putea aparea si altele.

Pentru acest proiect din bugetul muncipal s-a alocat un milon de lei. Autoritatile spun ca intr-o luna ar putea fi lansata licitatia pentru sitemul de GPS la care sunt asteptati si alti participanti. Primele promisiuni despre un astfel de sistem au fost facute inca de Dorin Chirtoaca, in 2011.