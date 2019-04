Locuitorii din Jora de Mijloc au ramas fara Marina Tauber. Anuntul facut de primarita: si-a adunat satenii la o adunare generala a satului. Cine-i va lua locul

Marina TAUBER, DEPUTAT PP SOR: „Graţie susţinerii Dvs. am devenit deputat în Parlamentul Republicii Moldova, acum problemele şi dorinţele Dvs. le pot reprezenta şi apăra la un alt nivel, la nivel de stat. ​ Dvs. aţi fost punctul de reper pentru a schimba spre bine viitorul întregii comunităţi a satelor moldoveneşti. Dvs.aţi fost învăţătorii mei, paşii importanţi în politică i-am făcut cu Dvs., şi mereu o să Vă fiu recunoscătoare pentru emoţiile care le - am trăit cu Dvs. şi etapele prin care am trecut împreună.

Astăzi vă rog să fiţi alături de mine în acest pas important şi responsabil pentru noi toţi. Anume Comuna Jora de Mijloc a dat speranţa tututor satelor din circ.19, din raionul Orhei, din Republica Moldova, că localităţile rurale şi locuitorii satelor moldoveneşti merită să trăiască în alte condiţii, mult mai bune, mult mai dezvoltate.

Acum un an am urcat în premieră pe această scenă, împreună cu liderul Partidului Politic ŞOR, domnul Ilan Şor, pentru a Vă îndemna să vă luaţi în mâini soarta întregii comune şi a face alegerea pentru un viitor prosper al copiilor voştri şi acest lucru ne-a reuşit din plin.

Aş vrea din tot sufletul să-i mulţumesc Domnului Preşedinte, Liderului nostru Ilan Şor pentru încrederea acordată, pentru posibilitate să fiu primarul Dvs., oamenilor minunaţi şi foarte dragi sufletului meu, pentru toată susţinerea, pentru minuni şi proiecte frumoase care au transformat - comuna noastră într - o comuna de vis, pentru posibilitatea să merg mai departe, să merg înainte, să fac mai mult pentru ţara noastră​ şi să prezint Partidul, Comuna Jora de Mijloc şi satele din circ.19 în Parlamentul Republicii Moldova."

Marina Tauber a anuţat că în funcţia de primar interimar rămâne, Sergiu Labliuc, cel care până acum şi-a exercitat funcţia pe viceprimar al comunei.

Vicepresedintele Partidului Sor, Marina Tauber, a castigat un mandat in parlament pe circumscriptia nr. 19, Ivancea. Tauber a fost aleasa primar in Jora de Mijloc in urma scrutinului din 20 mai, obtinand 61 la suta din sufragii.

Ea figureaza in raportul Kroll, la fel ca si liderul formatiunii, primarul de Orhei. Ilan Sor a fost retinut in mai 2015 in dosarul Bancii de Economii si condamnat de prima instanta la 7 ani si jumatate de inchisoare. O decizie definitiva inca nu exista, iar Sor este in libertate.