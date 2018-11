Un bloc din Soldanesti ar putea sa se prabuseasca: in urma cutremurului, peretii cladirii au mai multe fisuri. Speriati, mai multi locatari s-au mutat la rude sau la gazda. Ce spun autoritatile - VIDEO

Cladirea cu cinci etaje in care locuiesc cateva zeci de persoane a inceput sa crape inca in 2012. Pana duminica peretii aveau cateva fisuri, insa dupa sesimul din weekend, acestia au fost avariati si mai tare. Speriate, cateva familii au fugit din propriile lor locuinte.

"Aici o cazut in ziua cutremurului, traiesc vizavi si am simtit cutremurul. Asta tot o cazut jos in ziua cutremurului."

Aceasta femeie ne-a aratat cu o rigla dimensiunea crapaturii, dintr-unul din peretii cladirii.

"Uitati-va este atat de mare, intra rigla de 30 de centimetri total in gaura."

"La mine prima crapatura, am reparat am pus metal. Sotul singur o reparat apartamentul, o pus plasa si ciment, dar au aparut fisuri inapoi."

Acum ca fisurile au devenit mai mari, oamenii vor ca autoritatile sa-i ajute sa gaseasca o solutie.

Solutia gasita de consilierii locali este ca sa fie creata o asociatie a locatarilor care sa se ocupe de aceasta problema, insa tot din banii oamenilor.

Acestia spun ca bugetul local nu dispune de bani pentru a repara blocul.

Nu este clar cand mai exact, insa alesii locali spun ca urmeaza sa se reuneasca intr-o sedinta pentru a gasit o solutie la aceasta problema.