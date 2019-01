Lucrarile de reparatie in opt din cele zece apartamente afectate de explozia din blocul de la Rascani s-au incheiat. Autoritatile au inmanat locatarilor cheile de la locuinte - VIDEO

Lucrarile de reparatie in opt din cele zece apartamente afectate de explozia din blocul de la Rascani s-au incheiat. Autoritatile au inmanat astazi locatarilor cheile de la locuinte. In doua dintre apartamente se pun la punct ultimele detalii. Chiar si asa, oamenii spun ca nu vor putea reveni in curand acasa, pentru ca locuintele nu sunt mobilate, iar bani pentru asta nu au.