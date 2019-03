Lucrurile din viitorul Parlament ar putea evolua dupa trei scenarii: democratii ar putea ademeni deputati din celelalte partide, pentru a forma o majoritate, PD si PSRM ar putea crea o alinata sau am putea avea alegeri anticipate- VIDEO

Lucrurile din viitorul Parlament ar putea evolua dupa trei scenarii: democratii ar putea ademeni deputati din celelalte partide, pentru a forma o majoritate, PD si PSRM ar putea crea o alinata sau am putea avea alegeri anticipate. De aceasta parere este analistul politic din Romania, Armand Gosu, care a intervenit prin skype la emisiunea InProfunzime. Tot el crede ca voturile pe care sperau sa le obtina socialistii au ajuns la partidul Sor si ca Vlad Plahotniuc are nevoie de aceasta formatiune in legislativ.