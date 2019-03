Lupta cu vanzatorii ambulanti se da mai mult la sedintele primariei, in fata camerelor, decat in strada, asa cum ar trebui. Chisinaul este plin de tarabe improvizate unde se vand de la haine si alimente - VIDEO

Matusa Vasilisa, venita din satul Codru, spune ca este fosta profesoara de istorie. Vara strange plante si nuci pe care, apoi le usuca pentru a able vinde la Chisinau. Aici are mai multi cumparatori si poate sa faca un ban.

“Am lucrat toata viata pedagog, 46 de ani am ajuns in strada. Dar ce pot sa faci cu 1500, vand ceva sa iau o franzela.”

Dupa ce isi gaseste un loc pe strada Armeneasca, scoate ce are in torba si-si asteapta cumparatorii. Sta cu frica, spune ea, sa nu fie alungata, pentru ca asa i se intampla aproape in fiecare zi, desi nu a primit nicio amenda pana acum.

“Nu au nevoie ei. Cum astazi s-a intamplat sa nu fiti alungata? - tocmai am venit. Poate si noi nu procedam corect ca vindem in strada dar in piata locurile sunt ocupate.”

Iar Larisa vinde legume pe care le-a cumparat de la producatori. Acesta spune ca, acum doua zile, s-a ales cu o amenda de 1500 de lei, dar acest lucru nu a facut-o sa renunte.

“Dar ce sa fac nu am alta sursa de existenta, unde ma duc nimeni nu ma ia la lucru, am peste 50 de ani Avem acus ciresele se incep roada noastra proprie.”

Astazi, pe Bulevardul Stefan Cel Mare, dar si pe alte strazi din centrul capitalei am vazut mai putini comercianti decat saptamanile trecute. Cativa vindeau produse de igiena pe o masa improvizata, iar cand ne-au vazut, au lasat marfa si au plecat.

Pe strada Ismail, insa, comerciantii vand de toate. Aici poti gasi produse cosmetice, haine, portofele si chiar biscuiti. Filmati cu camera ascunsa, unii dintre ei ne-au spus ca gasesc metode pentru a-si continua munca. De exemplu, acest barbat ne convinge ca are produse originale de curatat, aduse din Statele Unite si ca nu are de ce sa se teama.

“Sunt aduse prin magazinele din Ucraina. Este permis sa vindeti? - Da, doar ca licenta nu o iau cu mine. Noi respectam politia, asa ca politia, cumva, ne rabda.”

Sa vinzi biscuiti de la producator in strada, este permis, ne asigura aceasta vanzatoare. Daca traversezi strada, poti sa te si imbraci... la o taraba unde se vand haine

“Poate si astazi vor veni dar stapanul ne anunta.”

Seful Pietei Centrale spune ca vanzatorilor ambulanti li se pun la dispozitie tarabe, insa, acestia nu vor vanda acolo pentru ca in strada ar avea multi cumparatori. Reprezentatii preturii Centru spun ca aproape in fiecare zi fac razii, impreuna cu politia, si ii amendeaza pe cei care vand ilegal, dar asta nu rezolva problema.

Sergiu ANDRIAN, SEFUL SECTIEI SOCIAL ECONOMICE: “Ei revin inapoi, doar eri 20 de persoane au achitat amenzile. Nu se permite deloc, pentru ca nu au nici un act permisiv. Totusi ii vedem? Suntem un numar mic de angajati.”

Pretura centru a aplicat de la inceputul anului 180 de amenzi comerciantilor ambulanti. Autoritatile locale au in fata aceasta problema de ani de zile, dar asa si nu au reusit sa gaseasca solutii clare si eficiente.