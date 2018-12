Macheta “Arenei Chisinau” a aparut intr-un centru comercial din capitala. Aceasta prezinta cladirea arenei, dar si cateva constructii adiacente: "Nu este prioritara" - VIDEO

Macheta “Arenei Chisinau” a fost expusa chiar la intrarea in acest centru comercial. Oamenii au analizat-o cu atentie. Unii spun ca banii care vor fi cheltuiti pentru constructia acesteia puteau fi investiti in alte scopuri.

“Moldova are nevoie de asa arena, doar ca nu este prioritara. Un lucru important este chiar langa mine este un copil cu dizabilitati, care este lipsit absolut de orice serviciu. Mai sunt si copii tipici care au nevoie si ei de servicii!”

Altii, insa, spun ca asteapta sa vada daca Arena va arata asa ca pe macheta.

“Foarte frumoasa!- Credeti ca o sa arate si in realitate asa?- Sa speram ca da!”

Nu am reusit sa aflam la initiativa cui macheta a fost expusa in centrul comercial. Arena Chisinau este un proiect lansat si promovat de liderul PD, Vlad Plahotniuc, dar si de finul sau, Andrian Candu. Pentru constructia acesteia din bugetul de stat vor fi alocate 200 de milioane de lei.

Studiul de fezabilitate realizat la comanda autoritatilor mentiona ca ridicarea edificiului va costa in total 43 de milioane de euro. Acelasi studiu indica si faptul ca investitorul isi va recupera banii in minim 10 ani. Potrivit lui Andrian Candu, cladirea arenei va ocupa o suprafata de cel mult 15 ha, chiar daca, in acte, terenul alocat este de 5 ori mai mare. Complexul va fi construit la Stauceni de o companie din Turcia, singura care a aplicat la concurs.