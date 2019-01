Mai bine mai tarziu decat niciodata. Dar si mai bine - de doua ori in loc de o singura data. Asta si-au zis cativa barbati din Chisinau care in a doua zi de Craciun au sacrificat inca un porc - VIDEO

Mai bine mai tarziu decat niciodata. Dar si mai bine - de doua ori in loc de o singura data. Asta si-au zis cativa barbati din Chisinau care in a doua zi de Craciun au sacrificat inca un porc. Oamenii spun ca au decis sa profite in felul acesta de ultima zi de vacanta si sa o invaluie in miros de jumara la foc de lemne.