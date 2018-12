Mai degraba alegeri anticipate, decat ca socialistii sa faca coalitie cu democratii sau opozitia de dreapta. De acest lucru se arata sigur presedintele Igor Dodon - VIDEO

Igor Dodon a facut totalurile celor doi ani de mandat, dand vina repetat pe parlament, care i-ar fi tot pus bete in roate. Cel care ameninta anterior ca va scoate oamenii in strada ori de cate ori ii vor fi stirbite initiativele, se justifica astazi ca nu a facut-o pentru a nu destabiliza situatia in tara. Pe viitor insa nu va fi la fel de ingaduitor...

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Miscarea nationala populara...”

Seful statului insista ca a venit cu o gramada de initative, dar toate au fost oprite in legislativ. Pe langa politica interna, Dodon a atras atentia si asupra celor 34 de vizite oficiale pe care le-a facut in tarile straine, fara sa mentioneze cate dintre ele au fost in Rusia.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Duma de stat am vorbit.”

Presedintele, cel care s-a inteles cu Putin ca migrantii care vin acasa in preajma alegerilor parlamentare sa scape de sanctiuni, mentioneazza astazi ca acest lucru nu are nicio legatura cu o eventuala imixtiune a Rusiei in urmatorul scrutin.

Igor DODON, PRESEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA: “Democratii se tem.”

Evenimentul de astazi a fost primul organizat de Igor Dodon in presedintie, de dupa inaugurarea acesteea in luna octombrie. Pe final de an, Dodon promite ca in 2019 va mai lansa doua filme care sa prezinte istoria Moldovei.

Igor Dodon a ajuns presedinte in 2016, dupa alegerile prezidentiale, denvansand-o atunci pe Maia Sandu.