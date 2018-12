Mai multe familii din capitala sunt disperate, pentru ca, dupa fiecare ploaie, apartamentele lor se umplu cu apa si mucegai. Asta din cauza mansardelor lasate de izbeliste: "Peretele era negru, tencuiala cadea" - VIDEO

Acest bloc cu patru etaje de pe strada Minsk din capitala sta de zece ani cu mansarda construita pe jumatate. Iar locatarii spun ca viata lor s-a transformat intr-un chin. Valentina Samson locuieste la etajul patru si sustine ca in toti acesti ani, dupa o ploaie mai serioasa, siroaiele de apa au curs pe pereti, iar mucegaiul era peste tot.

Valentina SAMSON, PENSIONARA: „Peretele era negru, tencuiala cadea. Se formase o gaura si apa se scurgea ca din izvor.”

Sistemele de ventilare si retelele termice din acest bloc au inceput sa cedeze odata cu pornirea constructiei. Femeia spune ca in 2016 a stat toata iarna fara incalzire.

Iar anul trecut, fiica sa a venit de la Moscova si, cu ajutorul ei, a facut reparatie in apartament si a izolat acoperisul.

Valentina SAMSON, PENSIONARA: „Toata iarna am trait fara incalzire, in asa umezeala, eu nu stiu cum am supravietuit.”



Peretii din scara sunt intr-o stare jalnica, iar de pe tavan cad bucati de tencuiala. Locatarii sustin ca uneori, dupa ce ploua, apa ajunge pana la etajele de jos. Oamenii sunt disperati, mai ales ca antreprenorul care s-a ocupat de constructia mansardei a disparut fara urma, iar autoritatile nu s-au implicat pana acum.



„De cate ori ne-am adresat la primarie. De la etajul patru au iscalit noi am fost impotriva, pentru ca tevele merg pe sub podea, si cu codintia de scoate apa rece, s-au intamplat s-au spart tevele.”

Daniela FOCSA, REPORTER PRO TV: „Asa arata mansarda care a fost inceputa acum zece ani, jos stau imprastiati bolovanii de piatra, alauturi este o roaba rasturnata, totul a fost lasat de izbeleste. Partile laterale sunt descoperite, dar si o parte din acoperis. Asa ca de fiecare data cand ploua, acelasi lucru se intampla atat aici, dar si in apartamentele oamenilor.”

Aceleasi probleme le are si familia Varnita care locuieste pe strada Sucevita. Mansarda, care a inceput sa fie construita acum sase ani, a fost lasata descoperita si le ploua in apartament. Dormitorul arata de parca ar fi un subsol.



Gheorge VARNITA, PENSIONAR: „Mereu curge apa, strange in vase, in caz de un cutremur casa o sa cedeze, paretii sunt tot uzi.”



Barbatul, care locuieste cu sotia si fiica sa, spune ca s-a adresat la primarie, dar i s-a dat de inteles ca trebuie sa gaseasca bani si sa izoleze acoperisul, pana se vor gasi solutii.

Problema mansardelor nefinisate a fost discutata, din nou, la primarie, insa nici de aceasta data autoritatile nu au venit cu solutii concrete. Totusi, referitor la cea de pe strada Minsk, viceprimarul Nistor Grozavu spune ca in curand lucrarile vor fi reluate.



Nistor GROZAVU, VICEPRIMAR: „Admistratorul sa gaseasca antreprenorul si acessta sa-si onoreze acele obligatiuni."



Totodata, Grozavu sustine ca lucrarile de constructie la mansardele care sunt la balanta Directiei Locativ Comunale, vor fi duse pana la capat, insa fara a preciza o data. Iar primarul interimar afirma ca autoritatile nu au nicio obligatie fata de oameni, desi constructia mansardelor a inceput cu acordul primariei.



Ruslan CODREANU, PRIMARUL INTERIMAR AL CAPITALEI: „Nu vreau sa ne eschivam de la responsabilitate, dar cu ce suntem de vina, ei au semnat.”

Autoritatile nu stiu exact cate mansarde lasate de izbeliste sunt in oras, dar presupun ca ar fi vorba de 20.