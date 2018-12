Mai multe ONG-uri s-au unit ca sa ceara autoritatilor sa faca transparenta procedura de numire a judecatorilor la Curtea Constitutionala - VIDEO

Sorina MACRINICI, DIRECTOR DE PROGRAME CENTRUL DE RESURSE JURIDICEMACRINICI: “Au fost numiti 3 judecatori la CC. O pozitie era vacanta, din partea guvernului. Doi judecatori in functie, cu mandatele valabile, si-au depus demisiile. Toate cele trei institutii care au numit judecatorii constitutionali nu a organizat vreun concurs public si nici a inclus acest subiect in agendele sedintelor in care au numit judecatorii constituionali. La fel nu am vazut sa fie examinate mai multe candidaturi, au fost candidaturi unice.”

De fapt, legislatia nici nu precizeaza ca e obligatoriu sa fie organizate concursuri publice, dar semnatarii documentului insista sa fie creata o procedura clara si transparenta de numire a magitratilor de la Curtea Constitutionala, pe baza meritelor.

Sorina MACRINICI, DIRECTOR DE PROGRAME CENTRUL DE RESURSE JURIDICEMACRINICI: “Toate candidaturile au afiliere politica puternica, iar Curtea Constitutionala care supravegheaza aplicarea democratiei ar trebui sa fie independenta de afilierile politice.”

Saptamana aceasta, Curtea Constitutionala s-a ales cu trei judecatori noi: membra PD, Raisa Apolschi, nasa de cununie a lui Vlad Plahotniuc, democratul, fost comunist si sef la SIS in perioada 7 aprilie 2009, Artur Resetnicov si cel care a fost procuror general in perioada furtului miliardului - Corneliu Gurin.

Democratii spuneau ca noii magistrati sunt competenti si au experienta suficienta ca sa ocupe aceste functii. Conform legii, Parlamentul, Guvernul si Consiliul Superior al Magistraturii pot numi cate doi magistrati la Curtea Constitutionala pentru un mandat de 6 ani.