Mai multi angajati ai Combinatului Poligrafic din Chisinau se plang pe faptul ca in prag de iarna au ramas fara cladirea in care isi aveau birourile si pe care au construit-o din banii intreprinderii - VIDEO

Angajatii Combinatului Poligrafic din Chisinau sustin ca blocul cu 3 etaje in care isi au amenajate birourile cei din administratie a fost construit acum 8 ani. Deoarece erau nevoiti sa lucreze in in frig si in galagie, acestia au renuntat la prime si au pus deoparte banii, ca edificiul sa fie ridicat.

Timp de inca 8 ani au adunat 18,2 milioane ca sa-si amenajeze birouri noi cu conditii normale de munca. Biroul Silviei Strungaru spre exemplu, care lucreaza acolo de mai bine de 15 ani, se afla chiar in sectia de producere unde era mereu frig si galagie.

Silvia STRUNGARU, ECONOMIST LA COMBINATUL POLIGRAFIC DIN CHISINAU:"Pana a fi data in explotarea cladirea, noi am activat intr-un bloc de producere. Blocul dat s-a construit pentru conditii mai bune. Un numar foarte mare de salarati a intreprinderii ne trezim ca am ajuns in strada."

Oamenii sunt nemultumiti ca Guvernul a decis sa transmita blocul in gestiunea serviciului national unic pentru apeluri de urgenta 112, care pana nu demult lua in chirie 2 din cele 3 etaje ale cladirii. Oamenii au aflat ca edificiul nu se mai afla in gestiunea intreprinderii saptamana aceasta si ca in decurs de 30 de zile trebuie sa elibereze birourile.

Silvia STRUNGARU, ECONOMIST LA COMBINATUL POLIGRAFIC DIN CHISINAU: "Suntem impotriva deciziei luate de Guvern de deciazia care a fost luata in privinta, eliberarii blocului in care activam de mai multi ani de zile."

"Am ajuns la aceasta situatie ca trebuie sa parasim cladirea. Am lucrat in conditii grele in cladiri unde iarna era rece si la urma cand ne-am construit casa ca sa lucram ca niste oameni."

Acum muncitorii se tem ca vor pierde si din clienti pentru ca birourile nu vor mai fi atat de comfortabile.

Guvernul sustine ca blocul care a fost dat in gestiunea serviciului unic 112, apartine statului si ca acesta are mai mare nevoie de acest edificiu decat combinatul poligrafic.